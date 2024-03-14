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Головні новини Харкова 14.03: нічна атака дронів і ранковий ракетний удар

Події 06:40   14.03.2024
Оксана Горун
Олена Нагорна
Головні новини Харкова 14.03: нічна атака дронів і ранковий ракетний удар Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

6:40

Другий за ранок “приліт”: Терехов розповів, що С-300 вдарила по лісосмузі

Міський голова повідомив про влучання поряд з нежитловими приміщеннями.

“Попередньо – С-300. Щодо жертв та постраждалих – на щастя, обійшлося. Незначні пошкодження кількох будівель”, – написав Терехов.

6:14

О 5-й ранку окупанти завдали удару ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, зафіксовані пошкодження нежитлових цивільних приміщень.

Інформації щодо постраждалих наразі немає. Огляд місця удару профільними службами триває.

5:50

Близько 5:10 у Харкові пролунав вибух

Голова ХОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликали бути в укриттях. Також про вибух написав у соцмережах мер Ігор Терехов.

За хвилину до вибуху спостерігачі в телеграмі повідомили про виліт ракети в напрямку міста.

5:46

Вночі в районі приватних будинків у центрі Харкова впав Shahed – Терехов

Атака ворожих дронів на Україну розпочалася після опівночі. Про значну кількість БпЛА на Харківщині, які рухаються хаотично, командування Повітряних сил ЗСУ повідомило о 3:24. За двадцять хвилин командування закликало бути в укриттях мешканців Харкова та Чугуєва.

О 4:47 мер Ігор Терехов повідомив, що ворожий дрон упав у центрі міста в районі приватних будинків.

Минулося без постраждалих.

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Автор: Оксана Горун, Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 06:40;

  • Кореспондент Оксана Горун, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".