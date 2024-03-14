Головні новини Харкова 14.03: нічна атака дронів і ранковий ракетний удар
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
6:40
Другий за ранок “приліт”: Терехов розповів, що С-300 вдарила по лісосмузі
Міський голова повідомив про влучання поряд з нежитловими приміщеннями.
“Попередньо – С-300. Щодо жертв та постраждалих – на щастя, обійшлося. Незначні пошкодження кількох будівель”, – написав Терехов.
6:14
О 5-й ранку окупанти завдали удару ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова
Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, зафіксовані пошкодження нежитлових цивільних приміщень.
Інформації щодо постраждалих наразі немає. Огляд місця удару профільними службами триває.
5:50
Близько 5:10 у Харкові пролунав вибух
Голова ХОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликали бути в укриттях. Також про вибух написав у соцмережах мер Ігор Терехов.
За хвилину до вибуху спостерігачі в телеграмі повідомили про виліт ракети в напрямку міста.
5:46
Вночі в районі приватних будинків у центрі Харкова впав Shahed – Терехов
Атака ворожих дронів на Україну розпочалася після опівночі. Про значну кількість БпЛА на Харківщині, які рухаються хаотично, командування Повітряних сил ЗСУ повідомило о 3:24. За двадцять хвилин командування закликало бути в укриттях мешканців Харкова та Чугуєва.
О 4:47 мер Ігор Терехов повідомив, що ворожий дрон упав у центрі міста в районі приватних будинків.
Минулося без постраждалих.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: вибух, дрони, ночь, ракетний удар, сінєгубов, терехов, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 06:40;
Кореспондент Оксана Горун, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".