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У Харкові прогримів вибух: Синєгубов підтверджує, що ворог завдає ударів

Події 05:20   14.03.2024
Олена Нагорна
У Харкові прогримів вибух: Синєгубов підтверджує, що ворог завдає ударів

Близько 5:10 у Харкові було чутно один вибух.

Голова ХОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликали бути в укриттях.

Також про вибух написав у соцмережах мер Ігор Терехов.

За хвилину до вибуху спостерігачі у телеграмі повідомили про виліт ракети в напрямку міста.

Повітряна тривога триває у регіоні з 2:02.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 05:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 5:10 у Харкові було чутно один вибух".