У Харкові прогримів вибух: Синєгубов підтверджує, що ворог завдає ударів
Близько 5:10 у Харкові було чутно один вибух.
Голова ХОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликали бути в укриттях.
Також про вибух написав у соцмережах мер Ігор Терехов.
За хвилину до вибуху спостерігачі у телеграмі повідомили про виліт ракети в напрямку міста.
Повітряна тривога триває у регіоні з 2:02.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 05:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 5:10 у Харкові було чутно один вибух".