У Харкові прогримів вибух: Синєгубов підтверджує, що ворог завдає ударів

Близько 5:10 у Харкові було чутно один вибух.

Голова ХОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликали бути в укриттях.

Також про вибух написав у соцмережах мер Ігор Терехов.

За хвилину до вибуху спостерігачі у телеграмі повідомили про виліт ракети в напрямку міста.

Повітряна тривога триває у регіоні з 2:02.