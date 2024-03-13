Ворог атакував біля Табаївки на Харківщині та обстрілював села – Генштаб
Чотири ворожі атаки відбили за добу на Куп’янському напрямку – біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Там військові РФ намагалися витіснити українських захисників із позицій.
Також супротивник завдав авіаудару в районі Вовчанська.
Під артилерійським та мінометним вогнем на Харківщині були Синьківка, Іванівка, Берестове, Гранів, Стрілеча та Борисівка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 19:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири ворожі атаки відбили за добу на Куп’янському напрямку".