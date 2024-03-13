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Ворог атакував біля Табаївки на Харківщині та обстрілював села – Генштаб

Події 19:29   13.03.2024
Олена Нагорна
Ворог атакував біля Табаївки на Харківщині та обстрілював села – Генштаб

Чотири ворожі атаки відбили за добу на Куп’янському напрямку – біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Там військові РФ намагалися витіснити українських захисників із позицій.

Також супротивник завдав авіаудару в районі Вовчанська.

Під артилерійським та мінометним вогнем на Харківщині були Синьківка, Іванівка, Берестове, Гранів, Стрілеча та Борисівка.

Читайте також: Під авіаударами на Харківщині були шість населених пунктів – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 19:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири ворожі атаки відбили за добу на Куп’янському напрямку".