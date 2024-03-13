Під авіаударами на Харківщині були шість населених пунктів – Генштаб
Протягом доби армія РФ на Харківщині відновила атаки під Куп’янськом та била бомбами по прикордонню та вздовж лінії фронту.
“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань, Куп’янськ, Ківшарівка Харківської області“, – повідомив у зведенні вранці 13 березня Генштаб ЗСУ.
По території України армія РФ завдала 84 авіаційних ударів, а також – 10 ракетних, здійснила 123 обстріли з РСЗВ. Артилерія била по 110 населених пунктах. На фронті зафіксували 91 бойове зіткнення.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області”, – поінформував Генштаб.
Авіація Сил оборони вдарила по дев’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ракетники – по трьох районах зосередження окупантів, одному засобу артилерії, складу боєприпасів та двох засобах ППО.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 07:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ на Харківщині відновила атаки під Куп’янськом та била бомбами по прикордонню та вздовж лінії фронту".