Головні новини Харкова 12.03: як минула ніч, авіаудар по Куп’янську, фронт

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:45

На Куп’янському напрямку – затишшя, росіяни не штурмують

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – поінформував зранку 12 березня Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, армія РФ завдала авіаударів по Обухівці, Амбарному, Куп’янську та Петропавлівці Харківської області.

07:35

Армія РФ вночі скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Куп’янську

“Внаслідок удару стались руйнації у 5-поверховому житловому будинку. Також внаслідок вибуху виникло декілька осередків займання. Горіли три квартири з першого по третій поверхи в одному під’їзді та ще одне помешкання в іншому під’їзді будівлі”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Постраждалих та жертв не було.

07:15

За ніч тривога на Харківщині лунала п’ять разів

Ніч у Харкові та області була тривожною. З вечора начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про загрозу БПЛА. Проте “шахеди”, за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, переважно обрали собі інші маршрути та не давали спокою південним, центральним та західним областям України. А ось Харківську область ПС ЗСУ протягом ночі попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Повітряні тривоги оголошували: з 23:14 до 23:17, з 23:27 до 01:27, з 01:52 до 03:26, з 04:43 до 05:34 і ще раз вранці – з 06:15 до 06 :47. Під час першої з тривог Мельник повідомив про пуски ворожих ракет.

Обійшлося без вибухів у Харкові.