Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
Про російські безпілотники в Харківській області повідомив о 21:53 начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Він закликав перебувати в укриттях та не знімати роботу ППО.
Повітряна тривога була оголошена на Харківщині о 21:26. Причина, як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, – загроза застосування авіаційних засобів ураження ворожою тактичною авіацією.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: беспилотники, БПЛА, дрони, Мельник, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 22:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про російські безпілотники в Харківській області повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник".