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Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник

Суспільство 22:01   11.03.2024
Олена Нагорна
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник

Про російські безпілотники в Харківській області повідомив о 21:53 начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Він закликав перебувати в укриттях та не знімати роботу ППО.

Повітряна тривога була оголошена на Харківщині о 21:26. Причина, як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, – загроза застосування авіаційних засобів ураження ворожою тактичною авіацією.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 22:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про російські безпілотники в Харківській області повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник".