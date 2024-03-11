Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник

О российских беспилотниках в Харьковской области сообщил в 21:53 начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Он призвал находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

Воздушная тревога была объявлена на Харьковщине в 21:26. Причина, как сообщило командование Воздушных сил ВСУ, — угроза применения авиационных средств поражения вражеской тактической авиацией.