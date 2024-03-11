Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
О российских беспилотниках в Харьковской области сообщил в 21:53 начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Он призвал находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.
Воздушная тревога была объявлена на Харьковщине в 21:26. Причина, как сообщило командование Воздушных сил ВСУ, — угроза применения авиационных средств поражения вражеской тактической авиацией.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: беспилотники, БПЛА, дрони, дроны, Мельник, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 22:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О российских беспилотниках в Харьковской области сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.".