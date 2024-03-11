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Без атак РФ, але з авіаударом та обстрілами – Генштаб про добу на Харківщині

Події 19:10   11.03.2024
Олена Нагорна
Без атак РФ, але з авіаударом та обстрілами – Генштаб про добу на Харківщині

Ворог протягом доби не вів наступальних дій у Харківській області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Водночас окупанти завдали авіаудару в районі Петропавлівки.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Стрілеча, Стариця, Синьківка, Петропавлівка та Берестове.

Читайте також: Удар по Харкову: вночі Україну атакували 25 «шахедів», збили 15 – Генштаб 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 19:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог протягом доби не вів наступальних дій у Харківській області".