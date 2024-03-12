Удар по багатоповерхівці в Куп’янську: в домі ніхто не мешкав – начальник МВА

Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері нацмарафону розповів про удар ворожої ФАБ-250 по багатоповерхівці.

«В цьому будинку ніхто не проживав. У 2023 році ми евакуювали звідти всіх мешканців. Ніхто з цивільних не постраждав», – зазначив Беседін.

Він також розповів, що наразі в Куп’янську мешкають 3,5 тисячі людей, з них 222 – діти.

За словами Беседіна, від початку повномасштабного вторгнення в Куп’янській громаді пошкоджені понад 1000 житлових будинків. Місто знаходиться на відстані 7 км від лінії фронту, тож «мови про відновлення інфраструктури поки не йде».

Також Беседін пояснив, чому не можна повністю евакуювати Куп’янськ та закрити місто.

«Є певні алгоритми та обов’язкова евакуація, від якої люди можуть відмовитися написавши заяву. Щоб оголосити примусову евакуацію потрібна консолідація великої кількості людей: військових, благодійних фондів, міністерств, організацій, які займаються проведенням евакуації, забезпеченням місць тимчасового проживання та підтримки людей на майбутній період», – сказав Беседін.