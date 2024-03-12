Удар по многоэтажке в Купянске: в доме никто не жил – начальник ГВА

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире нацмарафона рассказал об ударе вражеской ФАБ-250 по многоэтажке.

«В этом доме никто не проживал. В 2023 году мы эвакуировали оттуда всех жителей. Никто из гражданских не пострадал», – отметил Беседин.

Он также рассказал, что сейчас в Купянске проживают 3,5 тысячи человек, из них 222 – дети.

По словам Беседина, с начала полномасштабного вторжения в Купянской громаде повреждены более 1000 жилых домов. Город находится в 7 км от линии фронта, поэтому «речи о восстановлении инфраструктуры пока не идет».

Также Беседин объяснил, почему нельзя полностью эвакуировать Купянск и закрыть город.

«Есть определенные алгоритмы и обязательная эвакуация, от которой люди могут отказаться написав заявление. Чтобы объявить принудительную эвакуацию, нужна консолидация большого количества людей: военных, благотворительных фондов, министерств, организаций, занимающихся проведением эвакуации, обеспечением мест временного проживания и поддержки людей на будущий период», – сказал Беседин.