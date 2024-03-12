Армія РФ вночі скинула авіабомбу на багатоповерхівку на Харківщині (фото)

“Приліт” вночі припав по житловій багатоповерхівці в Куп’янську, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області. Сталася пожежа.

“Вночі 12 березня російська ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 5-поверховому житловому будинку. Також внаслідок вибуху виникло декілька осередків займання. Горіли три квартири з першого по третій поверхи в одному під’їзді та ще одне помешкання в іншому під’їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв. м”, – повідомили рятувальники.

Пожежу загасили до 04:15 ранку. Постраждалий будинок обстежили. Жертв та постраждалих не виявили.