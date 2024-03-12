Армія РФ вночі скинула авіабомбу на багатоповерхівку на Харківщині (фото)
“Приліт” вночі припав по житловій багатоповерхівці в Куп’янську, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області. Сталася пожежа.
“Вночі 12 березня російська ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 5-поверховому житловому будинку. Також внаслідок вибуху виникло декілька осередків займання. Горіли три квартири з першого по третій поверхи в одному під’їзді та ще одне помешкання в іншому під’їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв. м”, – повідомили рятувальники.
Пожежу загасили до 04:15 ранку. Постраждалий будинок обстежили. Жертв та постраждалих не виявили.
Читайте також: Без атак РФ, але з авіаударом та обстрілами – Генштаб про добу на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: авиабомба, ГСЧС. пожар, куп'янск, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Армія РФ вночі скинула авіабомбу на багатоповерхівку на Харківщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 07:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Приліт” вночі припав по житловій багатоповерхівці в Куп’янську, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області. Сталася пожежа".