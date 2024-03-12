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Армія РФ вночі скинула авіабомбу на багатоповерхівку на Харківщині (фото)

Події 07:14   12.03.2024
Оксана Горун
Армія РФ вночі скинула авіабомбу на багатоповерхівку на Харківщині (фото)

“Приліт” вночі припав по житловій багатоповерхівці в Куп’янську, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області. Сталася пожежа.

 “Вночі 12 березня російська ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 5-поверховому житловому будинку. Також внаслідок вибуху виникло декілька осередків займання. Горіли три квартири з першого по третій поверхи в одному під’їзді та ще одне помешкання в іншому під’їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв. м”, – повідомили рятувальники.

Удар авіабомби по Куп'янську 12 березня 2024 6

Пожежу загасили до 04:15 ранку. Постраждалий будинок обстежили. Жертв та постраждалих не виявили.

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Удар авіабомби по Куп'янську 12 березня 2024 5

Удар авіабомби по Куп'янську 12 березня 2024 4

Удар авіабомби по Куп'янську 12 березня 2024 3

Удар авіабомби по Куп'янську 12 березня 2024 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 07:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Приліт” вночі припав по житловій багатоповерхівці в Куп’янську, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області. Сталася пожежа".