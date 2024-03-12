РФ з ночі обстрілює прикордоння Харківщини: є поранений і руйнування
Фото: “Зоря”
Чоловік 1968 року народження отримав уламкові поранення внаслідок обстрілу села Одноробівка Золочівської громади.
«Розпочинаючи з 01:00 по теперішній час безперервно відбувається обстріл села Одноробівка. У результаті ударів КАБом, артилерією, мінометами, гелікоптерами знищено три будинки, господарчі споруди, пошкоджена значна частина приватних будинків, залізнична станція, енерго та – газомережі», – повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 11:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік 1968 року народження отримав уламкові поранення внаслідок обстрілу села Одноробівка Золочівської громади.".