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РФ з ночі обстрілює прикордоння Харківщини: є поранений і руйнування

Події 11:07   12.03.2024
Вікторія Яковенко
РФ з ночі обстрілює прикордоння Харківщини: є поранений і руйнування Фото: “Зоря”

Чоловік 1968 року народження отримав уламкові поранення внаслідок обстрілу села Одноробівка Золочівської громади.

«Розпочинаючи з 01:00 по теперішній час безперервно відбувається обстріл села Одноробівка. У результаті ударів КАБом, артилерією, мінометами, гелікоптерами знищено три будинки, господарчі споруди, пошкоджена значна частина приватних будинків, залізнична станція, енерго та – газомережі», – повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 11:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік 1968 року народження отримав уламкові поранення внаслідок обстрілу села Одноробівка Золочівської громади.".