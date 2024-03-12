РФ з ночі обстрілює прикордоння Харківщини: є поранений і руйнування

Чоловік 1968 року народження отримав уламкові поранення внаслідок обстрілу села Одноробівка Золочівської громади.

«Розпочинаючи з 01:00 по теперішній час безперервно відбувається обстріл села Одноробівка. У результаті ударів КАБом, артилерією, мінометами, гелікоптерами знищено три будинки, господарчі споруди, пошкоджена значна частина приватних будинків, залізнична станція, енерго та – газомережі», – повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».