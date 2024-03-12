РФ с ночи обстреливает приграничье Харьковщины: есть раненый и разрушения
Фото: «Заря»
Мужчина 1968 года получил осколочное ранения в результате обстрела села Одноробовка Золочевской громады.
«Начиная с 01:00 по настоящее время непрерывно происходит обстрел села Одноробовка. В результате ударов КАБом, артиллерией, минометами, вертолетами уничтожены три дома, хозяйственные сооружения, повреждена значительная часть частных домов, железнодорожная станция, энерго и – газосети», — сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 11:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина 1968 года получил осколочное ранения в результате обстрела села Одноробовка Золочевской громады.".