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Синегубов об обстрелах: за сутки на Харьковщине 2 погибших и 4 раненых

Происшествия 08:43   12.03.2024
Оксана Горун
Синегубов об обстрелах: за сутки на Харьковщине 2 погибших и 4 раненых Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских обстрелов за сутки, а также — смертельном подрыве в Харьковской области.

По данным Синегубова, один человек погиб из-за минометного обстрела села Глушковка. Там же трое мужчин от 38 до 46 лет получили ранения. Еще одна раненая — 66-летня жительница Волчанска.

«В 15:09 в с. Вербовка Изюмского района в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета погиб 54-летний мужчина», — дополнил начальник ХОВА.

По его данным, под артобстрелами и минометными ударами в Харьковской области были 15 населенных пунктов. Ночью россияне сбросили авиабомбу на Купянск. Обошлось без пострадавших.

Также от обстрелов пострадали частные дома в Волчанске и Казачьей Лопани.

«В 10:14 в Дергачах в результате сброса боеприпаса поврежден автомобиль. Без пострадавших», — дополнил картину начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 08:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских обстрелов за сутки, а также — смертельном подрыве в Харьковской области".