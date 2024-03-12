Синегубов об обстрелах: за сутки на Харьковщине 2 погибших и 4 раненых

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских обстрелов за сутки, а также — смертельном подрыве в Харьковской области.

По данным Синегубова, один человек погиб из-за минометного обстрела села Глушковка. Там же трое мужчин от 38 до 46 лет получили ранения. Еще одна раненая — 66-летня жительница Волчанска.

«В 15:09 в с. Вербовка Изюмского района в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета погиб 54-летний мужчина», — дополнил начальник ХОВА.

По его данным, под артобстрелами и минометными ударами в Харьковской области были 15 населенных пунктов. Ночью россияне сбросили авиабомбу на Купянск. Обошлось без пострадавших.

Также от обстрелов пострадали частные дома в Волчанске и Казачьей Лопани.

«В 10:14 в Дергачах в результате сброса боеприпаса поврежден автомобиль. Без пострадавших», — дополнил картину начальник ХОВА.