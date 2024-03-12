Синєгубов про обстріли: за добу на Харківщині 2 загиблих та 4 поранених
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки російських обстрілів за добу, а також – смертельний підрив у Харківській області.
За даними Синєгубова, одна людина загинула через мінометний обстріл села Глушківка. Там само троє чоловіків від 38 до 46 років отримали поранення. Ще одна поранена – 66-річна мешканка Вовчанська.
“О 15:09 у с. Вербівка Ізюмського району внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 54-річний чоловік”, – доповнив начальник ХОВА.
За його даними, під артобстрілами та мінометними ударами на Харківщині були 15 населених пунктів. Вночі росіяни скинули авіабомбу на Куп’янськ. Обійшлося без постраждалих.
Також від обстрілів постраждали приватні будинки у Вовчанську та Козачій Лопані.
“10:14 в м. Дергачі внаслідок скидання боєприпасу пошкоджено автомобіль. Без постраждалих”, – доповнив картину начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 08:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки російських обстрілів за добу, а також – смертельний підрив у Харківській області".