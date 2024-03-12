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Главные новости Харькова 12.03: как прошла ночь, авиаудар по Купянску, фронт

Происшествия 07:46   12.03.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 12.03: как прошла ночь, авиаудар по Купянску, фронт Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:45

На Купянском направлении — затишье, россияне не штурмуют

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — проинформировал утром 12 марта Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, армия РФ нанесла авиаудары по Обуховке, Амбарному, Купянску и Петропавловке Харьковской области.

07:35

Армия РФ ночью скинула авиабомбу на многоэтажку в Купянске

«В результате удара произошли разрушения в 5-этажном жилом доме. Также в результате взрыва возникло несколько очагов возгорания. Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одна квартира в другом подъезде здания», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пострадавших и жертв не было.

Удар авиабомбы по Купянску 12 марта 2024 4

07:15

За ночь тревога на Харьковщине звучала пять раз

Ночь в Харькове и области была тревожной. С вечера начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе БПЛА. Однако «шахеды», по сообщениям Воздушных сил ВСУ, в основном, выбрали себе другие маршруты и не давали покоя южным, центральным и западным областям Украины. А вот Харьковскую область ВС ВСУ в течение ночи предупреждали  об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Воздушные тревоги объявляли: с 23:14  по 23:17, с 23:27 по 01:27, с 01:52 по 03:26, с 04:43 по 05:34 и еще раз утром — с 06:15 по 06:47. Во время первой из тревог Мельник сообщил о пусках вражеских ракет.

Обошлось без взрывов в Харькове.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 07:46;

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