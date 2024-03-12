Главные новости Харькова 12.03: как прошла ночь, авиаудар по Купянску, фронт
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:45
На Купянском направлении — затишье, россияне не штурмуют
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — проинформировал утром 12 марта Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, армия РФ нанесла авиаудары по Обуховке, Амбарному, Купянску и Петропавловке Харьковской области.
07:35
Армия РФ ночью скинула авиабомбу на многоэтажку в Купянске
«В результате удара произошли разрушения в 5-этажном жилом доме. Также в результате взрыва возникло несколько очагов возгорания. Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одна квартира в другом подъезде здания», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пострадавших и жертв не было.
07:15
За ночь тревога на Харьковщине звучала пять раз
Ночь в Харькове и области была тревожной. С вечера начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе БПЛА. Однако «шахеды», по сообщениям Воздушных сил ВСУ, в основном, выбрали себе другие маршруты и не давали покоя южным, центральным и западным областям Украины. А вот Харьковскую область ВС ВСУ в течение ночи предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Воздушные тревоги объявляли: с 23:14 по 23:17, с 23:27 по 01:27, с 01:52 по 03:26, с 04:43 по 05:34 и еще раз утром — с 06:15 по 06:47. Во время первой из тревог Мельник сообщил о пусках вражеских ракет.
Обошлось без взрывов в Харькове.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 07:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".