Под обстрел россиян на Харьковщине попали строители — Болвинов (фото)
Фото: Сергей Болвинов
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что вчера, 11 марта, под артобстрел армии РФ в селе Глушковка попали строители.
«Обстрел произошел накануне – ранения получили трое работников строительной компании. Еще один мужчина погиб», — отметил Болвинов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, обстрел, полиция, рф, село, строители, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 12:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что вчера, 11 марта, под артобстрел армии РФ в селе Глушковка попали строители.".