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Под обстрел россиян на Харьковщине попали строители — Болвинов (фото)

Происшествия 12:41   12.03.2024
Виктория Яковенко
Под обстрел россиян на Харьковщине попали строители — Болвинов (фото) Фото: Сергей Болвинов

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что вчера, 11 марта, под артобстрел армии РФ в селе Глушковка попали строители.

«Обстрел произошел накануне – ранения получили трое работников строительной компании. Еще один мужчина погиб», — отметил Болвинов.

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Фото: Сергей Болвинов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 12:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что вчера, 11 марта, под артобстрел армии РФ в селе Глушковка попали строители.".