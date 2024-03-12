Під обстріл росіян на Харківщині потрапили будівельники – Болвінов (фото)

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що вчора, 11 березня, під артобстріл армії РФ у селі Глушківка потрапили будівельники.

«Обстріл відбувся напередодні – поранення отримали троє працівників будівельної компанії. Ще один чоловік загинув», – зазначив Болвінов.