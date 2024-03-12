Live
  • Вт 12.03.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 38.38
  • EUR 41.96

Під обстріл росіян на Харківщині потрапили будівельники – Болвінов (фото)

Події 12:41   12.03.2024
Вікторія Яковенко
Під обстріл росіян на Харківщині потрапили будівельники – Болвінов (фото) Фото: Сергій Болвінов

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що вчора, 11 березня, під артобстріл армії РФ у селі Глушківка потрапили будівельники.

«Обстріл відбувся напередодні – поранення отримали троє працівників будівельної компанії. Ще один чоловік загинув», – зазначив Болвінов.

01

03
Фото: Сергій Болвінов

Читайте також: Синєгубов про обстріли: за добу на Харківщині 2 загиблих та 4 поранених

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 12.03: неспокійно на кордоні, харків’яни в Антарктиді
Головні новини Харкова 12.03: неспокійно на кордоні, харків’яни в Антарктиді
12.03.2024, 13:56
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
12.03.2024, 12:21
У Харкові навчання військових – Терехов повідомив для чого
У Харкові навчання військових – Терехов повідомив для чого
12.03.2024, 13:19
Терехов: у Харкові досі ліквідовують наслідки удару БпЛА по нафтобазі
Терехов: у Харкові досі ліквідовують наслідки удару БпЛА по нафтобазі
12.03.2024, 13:05
Під обстріл росіян на Харківщині потрапили будівельники – Болвінов (фото)
Під обстріл росіян на Харківщині потрапили будівельники – Болвінов (фото)
12.03.2024, 12:41
По вікнах багатоповерхівки з автомата на Харківщині стріляв 35-річний чоловік
По вікнах багатоповерхівки з автомата на Харківщині стріляв 35-річний чоловік
12.03.2024, 10:43

Новини за темою:

10:23
Куди цілилися росіяни в Харкові: два “прильоти” – біля аеропорту
18:51
«Подарунки» від РФ: розтяжку знайшли на харківській кільцевій (фото, відео)
11:51
«Знищити все живе»: за день 19 дронів атакували Вовчанськ – Болвінов (фото)
11:23
“Воронки по всьому селу” – слідчий про наліт “шахедів” на Харківщину
15:26
Удар по Куп’янську: окупанти влучили у кафе і церкву, вже п’ять поранених

Ви читали новину: «Під обстріл росіян на Харківщині потрапили будівельники – Болвінов (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 12:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що вчора, 11 березня, під артобстріл армії РФ у селі Глушківка потрапили будівельники.".