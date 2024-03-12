Під обстріл росіян на Харківщині потрапили будівельники – Болвінов (фото)
Фото: Сергій Болвінов
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що вчора, 11 березня, під артобстріл армії РФ у селі Глушківка потрапили будівельники.
«Обстріл відбувся напередодні – поранення отримали троє працівників будівельної компанії. Ще один чоловік загинув», – зазначив Болвінов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Болвінов, обстріл, поліція, рф, село, строители, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 12:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що вчора, 11 березня, під артобстріл армії РФ у селі Глушківка потрапили будівельники.".