«Шахеды», авиаудары и отсутствие атак — Генштаб о сутках на Харьковщине
Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 марта сообщил о ситуации на фронте и обстрелах за минувшие сутки.
«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БПЛА были уничтожены», — проинформировал Генштаб ВСУ.
Вражеские дроны ночью фиксировали и в Харьковской области.
По данным Генштаба, армия РФ нанесла авиаудары по Обуховке, Амбарному, Купянску и Петропавловке Харьковской области. Под артобстрелами были 145 населенных пунктов Украины. Всего россияне нанесли восемь ракетных, 114 авиационных ударов и совершили 107 обстрелов из РСЗО.
На фронте зафиксировали 72 боевых столкновения.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — проинформировали в Генштабе.
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Авиация Сил обороны за сутки ударила по восьми районам сосредоточения оккупантов и одному пункту их управления. Ракетчики — по двум пунктам сосредоточения, ЗРК «Бук-М1» и радиолокационному комплексу контрбатарейной борьбы 1Л219 «Зоопарк».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 07:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 марта сообщил о ситуации на фронте и обстрелах за минувшие сутки".