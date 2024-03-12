«Шахеды», авиаудары и отсутствие атак — Генштаб о сутках на Харьковщине

Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 марта сообщил о ситуации на фронте и обстрелах за минувшие сутки.

«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БПЛА были уничтожены», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Вражеские дроны ночью фиксировали и в Харьковской области.

По данным Генштаба, армия РФ нанесла авиаудары по Обуховке, Амбарному, Купянску и Петропавловке Харьковской области. Под артобстрелами были 145 населенных пунктов Украины. Всего россияне нанесли восемь ракетных, 114 авиационных ударов и совершили 107 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 72 боевых столкновения.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — проинформировали в Генштабе.

Авиация Сил обороны за сутки ударила по восьми районам сосредоточения оккупантов и одному пункту их управления. Ракетчики — по двум пунктам сосредоточения, ЗРК «Бук-М1» и радиолокационному комплексу контрбатарейной борьбы 1Л219 «Зоопарк».