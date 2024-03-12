“Шахеди”, авіаудари та відсутність атак – Генштаб про добу на Харківщині
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 12 березня повідомив про ситуацію на фронті та обстріли за минулу добу.
“Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БПЛА було знищено“, – поінформував Генштаб ЗСУ.
Ворожі дрони вночі фіксували й у Харківській області.
За даними Генштабу, армія РФ завдала авіаударів по Обухівці, Амбарному, Куп’янську та Петропавлівці Харківської області. Під артобстрілами було 145 населених пунктів України. Усього росіяни завдали вісім ракетних, 114 авіаційних ударів і здійснили 107 обстрілів із РСЗВ.
На фронті зафіксували 72 бойові зіткнення.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – поінформували в Генштабі.
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Авіація Сил оборони за добу вдарила по восьми районах зосередження окупантів та одному пункту їхнього управління. Ракетники – по двох пунктах зосередження, ЗРК “Бук-М1” та радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби 1Л219 “Зоопарк”.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 07:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 12 березня повідомив про ситуацію на фронті та обстріли за минулу добу".