В Харькове учения военных – Терехов сообщил для чего
В Харькове сегодня, 12 марта, начались плановые учения военных, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.
«Хочу успокоить харьковчан, потому что сегодня начались плановые учения военных, это что касается блокпостов. Поэтому прошу быть спокойными, ничего страшного не случилось. Это обучение, которое проводим с определенным периодом времени», — отметил мэр.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сегодня, 12 марта, начались плановые учения военных, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".