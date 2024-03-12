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У Харкові навчання військових – Терехов повідомив для чого

Суспільство 13:19   12.03.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові навчання військових – Терехов повідомив для чого

 У Харкові сьогодні, 12 березня, розпочалися планові навчання військових, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«Хочу заспокоїти харків’ян, бо сьогодні розпочалися планові навчання військових, що стосуються блокпостів. Тому прошу бути спокійними, нічого страшного не трапилось. Це навчання, які проводимо з певним періодом часу», – зазначив мер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 13:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " У Харкові сьогодні, 12 березня, розпочалися планові навчання військових, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.".