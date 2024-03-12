У Харкові навчання військових – Терехов повідомив для чого

У Харкові сьогодні, 12 березня, розпочалися планові навчання військових, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«Хочу заспокоїти харків’ян, бо сьогодні розпочалися планові навчання військових, що стосуються блокпостів. Тому прошу бути спокійними, нічого страшного не трапилось. Це навчання, які проводимо з певним періодом часу», – зазначив мер.