Терехов: в Харькове до сих пор ликвидируют последствия удара БпЛА по нефтебазе
В Харькове продолжается ликвидация последствий ударов вражеских «шахедов» по нефтебазе в Немышлянском районе 9 февраля.
«Сегодня снимаем грунт, складываем его в специальные контейнеры, завозим новый грунт. Закупили специальные реагенты, которые прекрасно работают потому, что в наших реках загрязнение уже другое, чем было. Ведем плановые работы, чтобы как можно быстрее локализовать эти последствия, которые натворили российские агрессоры», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
Он также рассказал о «судьбе» поврежденной нефтебазы.
«Эта нефтебаза принадлежит частному предприятию. Сегодня продолжаются проверки этой нефтебазы и будем решать ее судьбу по окончании проверок. Сегодня работает специально созданная комиссия, в которую привлекли работников ГСЧС, правоохранителей, местных властей, чтобы проверить потенциально опасные объекты, расположенные в Харькове. Сегодня такая работа продолжается. В случае необходимости будем запрещать работать таким объектам, если они будут нести угрозу жизни людей», — отметил мэр.
Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.
По данным облпрокуратуры, топливо попало в реку Немышля, которая протекает по территории Харькова, и в дальнейшем впадает в реки Харьков, Лопань и Уды. Облуправление Госэкоинспекции обследует эти реки и отбирает пробы воды. 14 февраля на реках Немышля, Лопань, Уды и Северский Донец начали устанавливать боновые заграждения. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грунт, нефтебаза, последствия, терехов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 13:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжается ликвидация последствий ударов вражеских «шахедов» по нефтебазе в Немышлянском районе 9 февраля.".