Терехов: у Харкові досі ліквідовують наслідки удару БпЛА по нафтобазі

У місті Харків триває ліквідація наслідків ударів ворожих «шахедів» по нафтобазі у Немишлянському районі 9 лютого.

«Сьогодні знімаємо ґрунт, складуємо його у спеціальні контейнери, завозимо новий ґрунт, закупили спеціальні реагенти, які чудово працюють. Бо в наших річках забруднення вже інше, ніж було. Ведемо планові роботи і працює, щоб якнайшвидше локалізувати ці наслідки, які накоїли російські агресори», – сказав мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Він розповів про «долю» пошкодженої нафтобази.

«Ця нафтобаза належить приватному підприємству. Сьогодні тривають перевірки цієї нафтобази і будемо вирішувати її долю після закінчення перевірок. Сьогодні працює спеціально створена комісія, до якої залучили працівників ДСНС, правоохоронців, місцевої влади, щоб перевірити потенційно небезпечні об’єкти, які розташовані в Харкові. Сьогодні така робота триває. В разі необхідності ми будемо забороняти працювати таким об’єктам, якщо вони будуть нести загрозу для життя людей», – зазначив мер.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.

За даними облпрокуратури, паливо потрапило в річку Немишля, яка протікає територією Харкова, і надалі впадає у річки Харків, Лопань та Уди. Облуправління Держекоінспекції обстежує ці річки та відбирає проби води. 14 лютого на річках Немишля, Лопань, Уди та Сіверський Донець почали встановлювати бонові загородження. За даними КП «Харківводоканал», витік палива не вплинув на якість водопровідної води у Харкові. При цьому мешканців Немишлі закликали поки не вживати воду з джерел та свердловин.