В Харькове раздаются взрывы: Мельник призвал быть в укрытии

Около 15:00 в Харькове было слышно по меньшей мере три взрыва. Воздушную тревогу в городе объявили в 15:05, сразу после первого взрыва.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытии.

Быть в укрытиях призвал и мэр Дергачей Вячеслав Задоренко.