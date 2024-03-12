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В Харькове раздаются взрывы: Мельник призвал быть в укрытии

Происшествия 15:09   12.03.2024
Виктория Яковенко
В Харькове раздаются взрывы: Мельник призвал быть в укрытии

Около 15:00 в Харькове было слышно по меньшей мере три взрыва. Воздушную тревогу в городе объявили в 15:05, сразу после первого взрыва.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытии.

Быть в укрытиях призвал и мэр Дергачей Вячеслав Задоренко.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 15:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:00 в Харькове было слышно по меньшей мере три взрыва. Воздушную тревогу в городе объявили в 15:05, сразу после первого взрыва.".