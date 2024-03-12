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У Харкові лунають вибухи: Мельник закликав бути в укриттях

Події 15:09   12.03.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові лунають вибухи: Мельник закликав бути в укриттях

Близько 15:00 у Харкові було чутно щонайменше три вибухи. Повітряну тривогу в місті оголосили о 15:05, одразу після першого вибуху. 

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укритті.

Бути в укриттях закликав і мер Дергачів Вячеслав Задоренко.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 15:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:00 у Харкові було чутно щонайменше три вибухи. Повітряну тривогу в місті оголосили о 15:05, одразу після першого вибуху. ".