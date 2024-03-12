У Харкові лунають вибухи: Мельник закликав бути в укриттях

Близько 15:00 у Харкові було чутно щонайменше три вибухи. Повітряну тривогу в місті оголосили о 15:05, одразу після першого вибуху.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укритті.

Бути в укриттях закликав і мер Дергачів Вячеслав Задоренко.