Враг пытался выбить ВСУ с позиций на Харьковщине и бил из авиации — Генштаб

Четыре вражеские атаки отбили за сутки на Харьковщине — вблизи сел Синьковка и Табаевка Купянского района.

Там противник безуспешно пытался вытеснить украинских защитников с позиций, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Купянск, Ковшаровка, Муравское, Бологовка, Одноробовка и Казачья Лопань.

Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Гурьев Казачок, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки и Амбарное.