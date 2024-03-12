Враг пытался выбить ВСУ с позиций на Харьковщине и бил из авиации — Генштаб
Четыре вражеские атаки отбили за сутки на Харьковщине — вблизи сел Синьковка и Табаевка Купянского района.
Там противник безуспешно пытался вытеснить украинских защитников с позиций, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Купянск, Ковшаровка, Муравское, Бологовка, Одноробовка и Казачья Лопань.
Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Гурьев Казачок, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки и Амбарное.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, Купянский район, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 19:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре вражеские атаки отбили за сутки на Харьковщине — вблизи сел Синьковка и Табаевка".