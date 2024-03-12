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Враг пытался выбить ВСУ с позиций на Харьковщине и бил из авиации — Генштаб

Происшествия 19:58   12.03.2024
Елена Нагорная
Враг пытался выбить ВСУ с позиций на Харьковщине и бил из авиации — Генштаб

Четыре вражеские атаки отбили за сутки на Харьковщине — вблизи сел Синьковка и Табаевка Купянского района.

Там противник безуспешно пытался вытеснить украинских защитников с позиций, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Купянск, Ковшаровка, Муравское, Бологовка, Одноробовка и Казачья Лопань.

Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Гурьев Казачок, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки и Амбарное.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 19:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре вражеские атаки отбили за сутки на Харьковщине — вблизи сел Синьковка и Табаевка".