Ворог намагався вибити ЗСУ з позицій на Харківщині та бив з авіації – Генштаб
Чотири ворожі атаки відбили за добу на Харківщині – поблизу сіл Синьківка та Табаївка Куп’янського району.
Там супротивник безуспішно намагався витіснити українських захисників із позицій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Куп’янськ, Ківшарівка, Муравське, Бологівка, Одноробівка та Козача Лопань.
Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Гур’їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Амбарне.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, Купянский район, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 19:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири ворожі атаки відбили за добу на Харківщині – поблизу сіл Синьківка та Табаївка".