Ворог намагався вибити ЗСУ з позицій на Харківщині та бив з авіації – Генштаб

Чотири ворожі атаки відбили за добу на Харківщині – поблизу сіл Синьківка та Табаївка Куп’янського району.

Там супротивник безуспішно намагався витіснити українських захисників із позицій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Куп’янськ, Ківшарівка, Муравське, Бологівка, Одноробівка та Козача Лопань.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Гур’їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Амбарне.