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Ворог намагався вибити ЗСУ з позицій на Харківщині та бив з авіації – Генштаб

Події 19:58   12.03.2024
Олена Нагорна
Ворог намагався вибити ЗСУ з позицій на Харківщині та бив з авіації – Генштаб

Чотири ворожі атаки відбили за добу на Харківщині – поблизу сіл Синьківка та Табаївка Куп’янського району.

Там супротивник безуспішно намагався витіснити українських захисників із позицій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Куп’янськ, Ківшарівка, Муравське, Бологівка, Одноробівка та Козача Лопань.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Гур’їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Амбарне.

Читайте також: Три «прильоти» зафіксували в Харківському районі — Синєгубов 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 19:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири ворожі атаки відбили за добу на Харківщині – поблизу сіл Синьківка та Табаївка".