Три «прильоти» зафіксували у Харківському районі – Синєгубов

У Харківському районі о 15:18 зафіксували три ворожі «прильоти», повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Попередньо без постраждалих. Встановлюється тип озброєння та інші деталі», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові було чути щонайменше три вибухи. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та мер Дергачів закликали бути в укритті.