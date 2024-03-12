Три «прильоти» зафіксували у Харківському районі – Синєгубов
У Харківському районі о 15:18 зафіксували три ворожі «прильоти», повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Попередньо без постраждалих. Встановлюється тип озброєння та інші деталі», – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові було чути щонайменше три вибухи. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та мер Дергачів закликали бути в укритті.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: прилеты, район, сінєгубов, Харьковский, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 15:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському районі о 15:18 зафіксували три ворожі «прильоти», повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".