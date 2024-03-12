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Три «прильоти» зафіксували у Харківському районі – Синєгубов

Суспільство 15:35   12.03.2024
Вікторія Яковенко
Три «прильоти» зафіксували у Харківському районі – Синєгубов

У Харківському районі о 15:18 зафіксували три ворожі «прильоти», повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Попередньо без постраждалих. Встановлюється тип озброєння та інші деталі», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові було чути щонайменше три вибухи. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та мер Дергачів закликали бути в укритті.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 15:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському районі о 15:18 зафіксували три ворожі «прильоти», повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".