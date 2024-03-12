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Три «прилета» зафиксировали в Харьковском районе — Синегубов

Общество 15:35   12.03.2024
Виктория Яковенко
Три «прилета» зафиксировали в Харьковском районе — Синегубов

В Харьковском районе в 15:18 зафиксировали три вражеских «прилета», сообщил глава ХОВА Олег Синегубов

«Предварительно без пострадавших. Устанавливается тип вооружения и другие детали», – отметил Синегубов.

Напомним, около 15:00 в Харькове было слышно по меньшей мере три взрыва. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и мэр Дергачей призывали быть в укрытии.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 15:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском районе в 15:18 зафиксировали три вражеских «прилета», сообщил глава ХОВА Олег Синегубов".