Три «прилета» зафиксировали в Харьковском районе — Синегубов

В Харьковском районе в 15:18 зафиксировали три вражеских «прилета», сообщил глава ХОВА Олег Синегубов

«Предварительно без пострадавших. Устанавливается тип вооружения и другие детали», – отметил Синегубов.

Напомним, около 15:00 в Харькове было слышно по меньшей мере три взрыва. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и мэр Дергачей призывали быть в укрытии.