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По окнам многоэтажки из автомата на Харьковщине стрелял 35-летний мужчина

Происшествия 10:43   12.03.2024
Оксана Горун
По окнам многоэтажки из автомата на Харьковщине стрелял 35-летний мужчина

ЧП случилось в Чугуеве на Харьковщине вечером 10 марта.

«На одной из улиц города Чугуев 35-летний мужчина устроил стрельбу. В результате хулиганских действий было повреждено окно квартиры, расположенной на седьмом этаже», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

У стрелка полицейские отобрали «предмет, внешне похожий на огнестрельное оружие «АКС-74», а также — два магазина и патроны к нему. Его самого задержали и отправили в СИЗО.

рожки к автомату изъяли

В отношении стрелка возбудили два уголовных производства — за хулиганство и незаконное обращение с оружием. 11 марта мужчине сообщили о подозрении.

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патроны к АКС

«Ему грозит до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — отметили полицейские.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 10:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП случилось в Чугуеве на Харьковщине вечером 10 марта".