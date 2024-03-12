По окнам многоэтажки из автомата на Харьковщине стрелял 35-летний мужчина

ЧП случилось в Чугуеве на Харьковщине вечером 10 марта.

«На одной из улиц города Чугуев 35-летний мужчина устроил стрельбу. В результате хулиганских действий было повреждено окно квартиры, расположенной на седьмом этаже», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

У стрелка полицейские отобрали «предмет, внешне похожий на огнестрельное оружие «АКС-74», а также — два магазина и патроны к нему. Его самого задержали и отправили в СИЗО.

В отношении стрелка возбудили два уголовных производства — за хулиганство и незаконное обращение с оружием. 11 марта мужчине сообщили о подозрении.

«Ему грозит до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — отметили полицейские.