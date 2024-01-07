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Стрельба в ТРЦ Харькова: 20-летний парень стрелял из стартового пистолета

Происшествия 18:33   07.01.2024
Оксана Якушко
Стрельба в ТРЦ Харькова: 20-летний парень стрелял из стартового пистолета Фото: ГУНП в Харьковской области

20-летнему парню устроившему стрельбу в ТРЦ, не понравилось, как один из покупателей общался с женой товарища, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

20-летний парень пришел в торговый центр вместе с ожидавшим другом, пока закончится смена у гражданской жены. Женщина работает продавцом-консультантом в одном из отделов ТРЦ. Там и начался конфликт.

«Парню не понравилось, как один из покупателей общался с женой товарища, он начал приставать к этому мужу. Началась потасовка. Все длилось не больше двух минут – в ситуацию вмешались охранники центра. После драки парень достал оружие и дважды выстрелил вверх. По предварительным данным, это был стартовый пистолет, а сам стрелок – под хмельком», — рассказал подробности инцидента Болвинов.

Парень задержан, ему полиция инкриминирует хулиганство. Следователи открыли уголовное дело.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 18:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20-летнему парню устроившему стрельбу в ТРЦ, не понравилось, как один из покупателей общался с женой товарища, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".