Подробности драки в ТРЦ в Харькове: полиция открыла дело (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
За фактом драки, которая произошла 6 января вечером в ТРЦ в центре Харькова, правоохранители открыли уголовное производство.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии получили в 18:30.
«Предварительно установлено, что между двумя мужчинами в продуктовом магазине возникла драка. 20-летний нарушитель достал предварительно газовый пистолет и произвел два выстрела вверх. Вещественное доказательство изъято», — отметили в полиции.
К медикам в результате стрельбы никто не обращался, добавили правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.
Решается вопрос о задержании нарушителя, сообщили правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дело, драка, полиция, трц, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 20:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За фактом драки, которая произошла 6 января вечером в ТРЦ в центре Харькова, правоохранители открыли уголовное производство.".