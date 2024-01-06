Подробности драки в ТРЦ в Харькове: полиция открыла дело (фото)

За фактом драки, которая произошла 6 января вечером в ТРЦ в центре Харькова, правоохранители открыли уголовное производство.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии получили в 18:30.

«Предварительно установлено, что между двумя мужчинами в продуктовом магазине возникла драка. 20-летний нарушитель достал предварительно газовый пистолет и произвел два выстрела вверх. Вещественное доказательство изъято», — отметили в полиции.

К медикам в результате стрельбы никто не обращался, добавили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.

Решается вопрос о задержании нарушителя, сообщили правоохранители.