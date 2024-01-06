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В ТРЦ в центре Харькова произошла драка со стрельбой: комментарий полиции

Происшествия 19:36   06.01.2024
Виктория Яковенко
В ТРЦ в центре Харькова произошла драка со стрельбой: комментарий полиции Фото: соцсети

В центре Харькова в ТРЦ вечером 6 января произошла потасовка со стрельбой, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, сообщение о драке получили на спецлинию «102». Пострадавших в результате происшествия нет. Один из участников потасовки применил газовый пистолет.

Решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений о событии по ст. 296 (хулиганство) УКУ.

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Фото: соцсети

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 19:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова в ТРЦ вечером 6 января произошла потасовка со стрельбой, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".