В ТРЦ в центре Харькова произошла драка со стрельбой: комментарий полиции

В центре Харькова в ТРЦ вечером 6 января произошла потасовка со стрельбой, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, сообщение о драке получили на спецлинию «102». Пострадавших в результате происшествия нет. Один из участников потасовки применил газовый пистолет.

Решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений о событии по ст. 296 (хулиганство) УКУ.