В ТРЦ в центре Харькова произошла драка со стрельбой: комментарий полиции
Фото: соцсети
В центре Харькова в ТРЦ вечером 6 января произошла потасовка со стрельбой, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, сообщение о драке получили на спецлинию «102». Пострадавших в результате происшествия нет. Один из участников потасовки применил газовый пистолет.
Решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений о событии по ст. 296 (хулиганство) УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: драка, потасовка, стрельба, трц, Харьков, центр;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 19:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова в ТРЦ вечером 6 января произошла потасовка со стрельбой, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".