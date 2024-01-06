У ТРЦ в центрі Харкова сталася бійка зі стріляниною: коментар поліції
Фото: соцмережі
У центрі Харкова в ТРЦ ввечері 6 січня сталася бійка зі стріляниною, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців, повідомлення про бійку отримали на спецлінію «102». Постраждалих внаслідок події немає. Один з учасників бійки застосував газовий пістолет.
Наразі вирішується питання про внесення в ЄРДР відомостей про подію за ст. 296 (хуліганство) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 19:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова в ТРЦ ввечері 6 січня сталася бійка зі стріляниною, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.".