Live
  • Сб 06.01.2024
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 38.04
  • EUR 41.67

У ТРЦ в центрі Харкова сталася бійка зі стріляниною: коментар поліції

Події 19:36   06.01.2024
Вікторія Яковенко
У ТРЦ в центрі Харкова сталася бійка зі стріляниною: коментар поліції Фото: соцмережі

У центрі Харкова в ТРЦ ввечері 6 січня сталася бійка зі стріляниною, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, повідомлення про бійку отримали на спецлінію «102». Постраждалих внаслідок події немає. Один з учасників бійки застосував газовий пістолет.

Наразі вирішується питання про внесення в ЄРДР відомостей про подію за ст. 296 (хуліганство) ККУ.

02
Фото: соцмережі

Читайте також: Винесли 5 млн грн: у Харкові квартирних злодіїв відправили у СІЗО під заставу

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
I рівень небезпечності: якою буде погода у Харкові та області 7 січня
I рівень небезпечності: якою буде погода у Харкові та області 7 січня
06.01.2024, 20:35
Подробиці бійки у ТРЦ в Харкові: поліція відкрила справу (фото)
Подробиці бійки у ТРЦ в Харкові: поліція відкрила справу (фото)
06.01.2024, 20:17
У ТРЦ в центрі Харкова сталася бійка зі стріляниною: коментар поліції
У ТРЦ в центрі Харкова сталася бійка зі стріляниною: коментар поліції
06.01.2024, 19:36
«Харків’яни можуть бути спокійні» – Фітьо про «новий наступ РФ»
«Харків’яни можуть бути спокійні» – Фітьо про «новий наступ РФ»
06.01.2024, 19:28
3 атаки та авіаудари в районі 5 населених пунктів – Генштаб по Харківщині
3 атаки та авіаудари в районі 5 населених пунктів – Генштаб по Харківщині
06.01.2024, 18:53
Питання мобілізації знову порушили на Раді оборони Харківщини: подробиці
Питання мобілізації знову порушили на Раді оборони Харківщини: подробиці
06.01.2024, 18:23

Новини за темою:

19:36
У ТРЦ в центрі Харкова сталася бійка зі стріляниною: коментар поліції
12:48
До смерті забив гостя: на Харківщині затримали чоловіка – поліція
19:48
Проти нардепа від Харкова Куницького відкрили справи за хуліганство і побиття
14:14
У Харкові піймали хулігана, якого шукали понад два роки
13:19
Вночі у Харкові сталося подвійне вбивство: поліція затримала підозрюваного

Ви читали новину: «У ТРЦ в центрі Харкова сталася бійка зі стріляниною: коментар поліції»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 19:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова в ТРЦ ввечері 6 січня сталася бійка зі стріляниною, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.".