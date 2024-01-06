У ТРЦ в центрі Харкова сталася бійка зі стріляниною: коментар поліції

У центрі Харкова в ТРЦ ввечері 6 січня сталася бійка зі стріляниною, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, повідомлення про бійку отримали на спецлінію «102». Постраждалих внаслідок події немає. Один з учасників бійки застосував газовий пістолет.

Наразі вирішується питання про внесення в ЄРДР відомостей про подію за ст. 296 (хуліганство) ККУ.