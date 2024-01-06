В Харькове квартирных воров, вынесших 5 млн грн, отправили в СИЗО под залог
Двум подозреваемым в ограблении квартиры в Харькове избрали меру пресечения.
По данным Харьковской областной прокуратуры, фигуранты – мужчины в возрасте 43 и 25 лет. Установлено, что злоумышленники разработали план похищения имущества из квартиры на улице Академика Барабашова.
«4 января 2024 года они приехали по указанному адресу. 25-летний вор остался «следить за обстановкой» в авто, а 43-летний мужчина пошел в квартиру. С помощью отмычек он открыл входную дверь квартиры и похитил золотые украшения и денежные средства в украинской и иностранной валютах на общую сумму почти 5 млн гривен», — отметили правоохранители.
Мужчин задержали «на горячем».
Киевский райсуд Харькова избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908400 грн.
Прокуроры планируют обжаловать решение суда, чтобы сумма залога была увеличена.
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- • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 15:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двум подозреваемым в ограблении квартиры в Харькове избрали меру пресечения.".