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В Харькове квартирных воров, вынесших 5 млн грн, отправили в СИЗО под залог

Общество 15:12   06.01.2024
Виктория Яковенко
В Харькове квартирных воров, вынесших 5 млн грн, отправили в СИЗО под залог Фото: Харьковская областная прокуратура

Двум подозреваемым в ограблении квартиры в Харькове избрали меру пресечения.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигуранты – мужчины в возрасте 43 и 25 лет. Установлено, что злоумышленники разработали план похищения имущества из квартиры на улице Академика Барабашова.

«4 января 2024 года они приехали по указанному адресу. 25-летний вор остался «следить за обстановкой» в авто, а 43-летний мужчина пошел в квартиру. С помощью отмычек он открыл входную дверь квартиры и похитил золотые украшения и денежные средства в украинской и иностранной валютах на общую сумму почти 5 млн гривен», — отметили правоохранители.

Мужчин задержали «на горячем».

Киевский райсуд Харькова избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908400 грн.

Прокуроры планируют обжаловать решение суда, чтобы сумма залога была увеличена.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 15:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двум подозреваемым в ограблении квартиры в Харькове избрали меру пресечения.".