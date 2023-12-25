Украл в Харькове аптечки для военных ВСУ: мужчину будут судить
Под суд пойдет 37-летний мужчина, который обокрал волонтера в Харькове.
Прокуратура передала в суд дело подозреваемого в неоднократных кражах.
«Одним из потерпевших от действий обвиняемого стал мужчина, занимающийся волонтерской деятельностью в благотворительной организации. Злоумышленник, сломав замок, проник в помещение, в котором хранились аптечки с лекарствами для военнослужащих ВСУ, и вынес оттуда имущество, нанеся ущерб», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Также, по информации прокуроров, подозреваемый вскрывал гаражи в Основянском районе Харькова. Оттуда он выносил мелкую бытовую технику, автомобильные диски и даже продукты. Всего от его действий пострадали четверо человек.
Читайте также: На Харьковщине промышлял рецидивист: обворовывал автоматы с водой и не только
Судить обвиняемого будут в Червонозаводском райсуде Харькова.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: аптечки, вор, новости Харькова, прокуратура, суд;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Украл в Харькове аптечки для военных ВСУ: мужчину будут судить»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 12:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под суд пойдет 37-летний мужчина, который обокрал волонтера в Харькове".