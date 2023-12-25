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Украл в Харькове аптечки для военных ВСУ: мужчину будут судить

Происшествия 12:45   25.12.2023
Оксана Горун
Украл в Харькове аптечки для военных ВСУ: мужчину будут судить

Под суд пойдет 37-летний мужчина, который обокрал волонтера в Харькове.

Прокуратура передала в суд дело подозреваемого в неоднократных кражах.

«Одним из потерпевших от действий обвиняемого стал мужчина, занимающийся волонтерской деятельностью в благотворительной организации. Злоумышленник, сломав замок, проник в помещение, в котором хранились аптечки с лекарствами для военнослужащих ВСУ, и вынес оттуда имущество, нанеся ущерб», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Также, по информации прокуроров, подозреваемый вскрывал гаражи в Основянском районе Харькова. Оттуда он выносил мелкую бытовую технику, автомобильные диски и даже продукты. Всего от его действий пострадали четверо человек.

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Судить обвиняемого будут в Червонозаводском райсуде Харькова.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 12:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под суд пойдет 37-летний мужчина, который обокрал волонтера в Харькове".