Украл в Харькове аптечки для военных ВСУ: мужчину будут судить

Под суд пойдет 37-летний мужчина, который обокрал волонтера в Харькове.

Прокуратура передала в суд дело подозреваемого в неоднократных кражах.

«Одним из потерпевших от действий обвиняемого стал мужчина, занимающийся волонтерской деятельностью в благотворительной организации. Злоумышленник, сломав замок, проник в помещение, в котором хранились аптечки с лекарствами для военнослужащих ВСУ, и вынес оттуда имущество, нанеся ущерб», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Также, по информации прокуроров, подозреваемый вскрывал гаражи в Основянском районе Харькова. Оттуда он выносил мелкую бытовую технику, автомобильные диски и даже продукты. Всего от его действий пострадали четверо человек.

Судить обвиняемого будут в Червонозаводском райсуде Харькова.