Викрав у Харкові аптечки для військових ЗСУ: чоловіка судитимуть

Під суд піде 37-річний чоловік, який обікрав волонтера у Харкові.

Прокуратура передала до суду справу підозрюваного у неодноразових крадіжках.

“Одним з потерпілих від дій обвинуваченого став чоловік, який займається волонтерською діяльністю в благодійній організації. Зловмисник, зламавши замок, проник до приміщення, в якому зберігались аптечки з ліками для військовослужбовців ЗСУ, та виніс звідти майно, завдавши збитків“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Також, за інформацією прокурорів, підозрюваний відчиняв гаражі в Основ’янському районі Харкова. Звідти він виносив дрібну побутову техніку, автомобільні диски та навіть продукти. Загалом від його дій постраждали четверо людей.

Судитимуть обвинуваченого в Червонозаводському райсуді Харкова.