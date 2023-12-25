Live
  • Пн 25.12.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 37.55
  • EUR 41.38

Викрав у Харкові аптечки для військових ЗСУ: чоловіка судитимуть

Події 12:45   25.12.2023
Оксана Горун
Викрав у Харкові аптечки для військових ЗСУ: чоловіка судитимуть

Під суд піде 37-річний чоловік, який обікрав волонтера у Харкові.

Прокуратура передала до суду справу підозрюваного у неодноразових крадіжках.

“Одним з потерпілих від дій обвинуваченого став чоловік, який займається волонтерською діяльністю в благодійній організації. Зловмисник, зламавши замок, проник до приміщення, в якому зберігались аптечки з ліками для військовослужбовців ЗСУ, та виніс звідти майно, завдавши збитків“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Також, за інформацією прокурорів, підозрюваний відчиняв гаражі в Основ’янському районі Харкова. Звідти він виносив дрібну побутову техніку, автомобільні диски та навіть продукти. Загалом від його дій постраждали четверо людей.

Читайте також: На Харківщині промишляв рецидивіст: обкрадав автомати з водою і грабував людей

Судитимуть обвинуваченого в Червонозаводському райсуді Харкова.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Викрав у Харкові аптечки для військових ЗСУ: чоловіка судитимуть
Викрав у Харкові аптечки для військових ЗСУ: чоловіка судитимуть
25.12.2023, 12:45
Головні новини Харкова 23.12: комендантська година на Різдво, бій у Синьківки
Головні новини Харкова 23.12: комендантська година на Різдво, бій у Синьківки
23.12.2023, 20:50
Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW
Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW
24.12.2023, 08:24
Негода та обстріли: скільки абонентів на Харківщині залишилося без світла
Негода та обстріли: скільки абонентів на Харківщині залишилося без світла
24.12.2023, 11:42
Ворожий безпілотник приземлили прикордонники на Харківщині
Ворожий безпілотник приземлили прикордонники на Харківщині
25.12.2023, 11:54
Харків’янин намагався втекти до РФ: подробиці від прокуратури
Харків’янин намагався втекти до РФ: подробиці від прокуратури
25.12.2023, 11:15

Новини за темою:


Ви читали новину: «Викрав у Харкові аптечки для військових ЗСУ: чоловіка судитимуть»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 12:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під суд піде 37-річний чоловік, який обікрав волонтера у Харкові".