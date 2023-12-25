Викрав у Харкові аптечки для військових ЗСУ: чоловіка судитимуть
Під суд піде 37-річний чоловік, який обікрав волонтера у Харкові.
Прокуратура передала до суду справу підозрюваного у неодноразових крадіжках.
“Одним з потерпілих від дій обвинуваченого став чоловік, який займається волонтерською діяльністю в благодійній організації. Зловмисник, зламавши замок, проник до приміщення, в якому зберігались аптечки з ліками для військовослужбовців ЗСУ, та виніс звідти майно, завдавши збитків“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Також, за інформацією прокурорів, підозрюваний відчиняв гаражі в Основ’янському районі Харкова. Звідти він виносив дрібну побутову техніку, автомобільні диски та навіть продукти. Загалом від його дій постраждали четверо людей.
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Судитимуть обвинуваченого в Червонозаводському райсуді Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 12:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під суд піде 37-річний чоловік, який обікрав волонтера у Харкові".