По вікнах багатоповерхівки з автомата на Харківщині стріляв 35-річний чоловік

НП сталася в Чугуєві на Харківщині ввечері 10 березня.

“На одній із вулиць міста Чугуїв 35-річний чоловік влаштував стрілянину. В результаті хуліганських дій було пошкоджено вікно квартири, розташованої на сьомому поверсі”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У стрільця поліціянти відібрали “предмет, зовні схожий на вогнепальну зброю “АКС-74”, а також – два магазини та патрони до нього. Самого чоловіка затримали та відправили до СІЗО.

Стосовно стрільця порушили два кримінальні провадження – за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю. 11 березня чоловікові повідомили про підозру.

“Йому загрожує до семи років ув’язнення. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу”, — зазначили поліціянти.