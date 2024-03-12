По вікнах багатоповерхівки з автомата на Харківщині стріляв 35-річний чоловік
НП сталася в Чугуєві на Харківщині ввечері 10 березня.
“На одній із вулиць міста Чугуїв 35-річний чоловік влаштував стрілянину. В результаті хуліганських дій було пошкоджено вікно квартири, розташованої на сьомому поверсі”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
У стрільця поліціянти відібрали “предмет, зовні схожий на вогнепальну зброю “АКС-74”, а також – два магазини та патрони до нього. Самого чоловіка затримали та відправили до СІЗО.
Стосовно стрільця порушили два кримінальні провадження – за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю. 11 березня чоловікові повідомили про підозру.
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“Йому загрожує до семи років ув’язнення. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу”, — зазначили поліціянти.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 10:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НП сталася в Чугуєві на Харківщині ввечері 10 березня".