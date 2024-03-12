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По вікнах багатоповерхівки з автомата на Харківщині стріляв 35-річний чоловік

Події 10:43   12.03.2024
Оксана Горун
По вікнах багатоповерхівки з автомата на Харківщині стріляв 35-річний чоловік

НП сталася в Чугуєві на Харківщині ввечері 10 березня.

“На одній із вулиць міста Чугуїв 35-річний чоловік влаштував стрілянину. В результаті хуліганських дій було пошкоджено вікно квартири, розташованої на сьомому поверсі”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У стрільця поліціянти відібрали “предмет, зовні схожий на вогнепальну зброю “АКС-74”, а також – два магазини та патрони до нього. Самого чоловіка затримали та відправили до СІЗО.

ріжки до автомата вилучили

Стосовно стрільця порушили два кримінальні провадження – за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю. 11 березня чоловікові повідомили про підозру.

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патрони до АКС

“Йому загрожує до семи років ув’язнення. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу”, — зазначили поліціянти.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 10:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НП сталася в Чугуєві на Харківщині ввечері 10 березня".