Под авиаударами на Харьковщине были шесть населенных пунктов — Генштаб

В течение суток армия РФ на Харьковщине возобновила атаки под Купянском и била бомбами по приграничью и вдоль линии фронта.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Муравское, Бологовка, Одноробовка, Казачья Лопань, Купянск, Ковшаровка Харьковской области», — сообщил в сводке утром 13 марта Генштаб ВСУ.

По территории Украины армия РФ нанесла 84 авиационных удара, а также — 10 ракетных, совершила 123 обстрела из РСЗО. Артиллерия била по 110 населенным пунктам. На фронте зафиксировали 91 боевое столкновение.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области», — проинформировал Генштаб.

Авиация Сил обороны ударила по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетчики — по трем районам сосредоточения оккупантов, одному средству артиллерии, складу боеприпасов и двум средствам ПВО.