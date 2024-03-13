Военные РФ атаковали у Табаевки на Харьковщине и обстреливали села — Генштаб
Четыре вражеские атаки отбили за сутки на Купянском направлении — возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Там военные РФ пытались вытеснить украинских защитников с позиций.
Также противник нанес авиаудар в районе Волчанска.
Под артиллерийским и минометным огнем на Харьковщине были Синьковка, Ивановка, Берестовое, Гранов, Стрелечья и Борисовка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 19:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре вражеские атаки отбили за сутки на Купянском направлении — возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".