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Военные РФ атаковали у Табаевки на Харьковщине и обстреливали села — Генштаб

Происшествия 19:29   13.03.2024
Елена Нагорная
Военные РФ атаковали у Табаевки на Харьковщине и обстреливали села — Генштаб

Четыре вражеские атаки отбили за сутки на Купянском направлении — возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Там военные РФ пытались вытеснить украинских защитников с позиций.

Также противник нанес авиаудар в районе Волчанска.

Под артиллерийским и минометным огнем на Харьковщине были Синьковка, Ивановка, Берестовое, Гранов, Стрелечья и Борисовка.

Читайте также: Под авиаударами на Харьковщине были шесть населенных пунктов — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 19:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре вражеские атаки отбили за сутки на Купянском направлении — возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".