Военные РФ атаковали у Табаевки на Харьковщине и обстреливали села — Генштаб

Четыре вражеские атаки отбили за сутки на Купянском направлении — возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Там военные РФ пытались вытеснить украинских защитников с позиций.

Также противник нанес авиаудар в районе Волчанска.

Под артиллерийским и минометным огнем на Харьковщине были Синьковка, Ивановка, Берестовое, Гранов, Стрелечья и Борисовка.