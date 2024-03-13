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Мужчина ранен в результате удара бомбой РФ по центру Волчанска – Болвинов

Происшествия 17:28   13.03.2024
Оксана Якушко

Мужчину с осколочным ранением госпитализировали, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Под ударом оказались жилые многоэтажки и частные дома. Разрушены магазины. В больнице один человек, он получил осколочное ранение в голову. Враг продолжает бить по гражданским. Военные преступления россиян, особенно на приграничных территориях области, уже стали ежедневным ужасом для местных», — отметил Болвинов.

Напомним, 13 марта около 15:00 россияне ударили по Волчанску КАБом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 17:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину с осколочным ранением госпитализировали, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".