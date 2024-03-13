Мужчина ранен в результате удара бомбой РФ по центру Волчанска – Болвинов

Мужчину с осколочным ранением госпитализировали, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Под ударом оказались жилые многоэтажки и частные дома. Разрушены магазины. В больнице один человек, он получил осколочное ранение в голову. Враг продолжает бить по гражданским. Военные преступления россиян, особенно на приграничных территориях области, уже стали ежедневным ужасом для местных», — отметил Болвинов.