Мужчина ранен в результате удара бомбой РФ по центру Волчанска – Болвинов
Мужчину с осколочным ранением госпитализировали, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Под ударом оказались жилые многоэтажки и частные дома. Разрушены магазины. В больнице один человек, он получил осколочное ранение в голову. Враг продолжает бить по гражданским. Военные преступления россиян, особенно на приграничных территориях области, уже стали ежедневным ужасом для местных», — отметил Болвинов.
Напомним, 13 марта около 15:00 россияне ударили по Волчанску КАБом.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бомба, волчанск, КАБ, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, ранен, ранение, Сергей Болвинов;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 17:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину с осколочным ранением госпитализировали, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".