Чоловік поранений внаслідок удара бомбою РФ по центру Вовчанська – Болвінов

Чоловіка з осколковим пораненням ушпиталили, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«Під ударом опинилися житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Зруйновано магазини. В лікарні один чоловік, він отримав осколкове поранення в голову. Ворог продовжує гатити по цивільним. Воєнні злочини росіян, особливо на прикордонних територіях області, вже стали щоденним жахом для місцевих.», – зазначив Болвінов.