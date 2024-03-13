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Чоловік поранений внаслідок удара бомбою РФ по центру Вовчанська – Болвінов

Події 17:28   13.03.2024
Оксана Якушко

Чоловіка з осколковим пораненням ушпиталили, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«Під ударом опинилися житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Зруйновано магазини. В лікарні один чоловік, він отримав осколкове поранення в голову. Ворог продовжує гатити по цивільним. Воєнні злочини росіян, особливо на прикордонних територіях області, вже стали щоденним жахом для місцевих.», – зазначив Болвінов.

Нагадаємо, 13 березня близько 15:00 росіяни вдарили по Вовчанську КАБом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 17:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка з осколковим пораненням ушпиталили, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".