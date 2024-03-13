Чоловік поранений внаслідок удара бомбою РФ по центру Вовчанська – Болвінов
Чоловіка з осколковим пораненням ушпиталили, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
«Під ударом опинилися житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Зруйновано магазини. В лікарні один чоловік, він отримав осколкове поранення в голову. Ворог продовжує гатити по цивільним. Воєнні злочини росіян, особливо на прикордонних територіях області, вже стали щоденним жахом для місцевих.», – зазначив Болвінов.
Нагадаємо, 13 березня близько 15:00 росіяни вдарили по Вовчанську КАБом.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 17:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка з осколковим пораненням ушпиталили, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".