РФ вдарила по будинку у Вовчанську: під завалами можуть бути люди
13 березня близько 15:00 поліцейські отримали повідомлення про обстріл міста Вовчанськ на Харківщині.
«За попередніми даними, удар був нанесений керованою авіабомбою. Пошкоджено двоповерховий будинок. Під завалами можуть знаходитися люди», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 15:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 березня близько 15:00 поліцейські отримали повідомлення про обстріл міста Вовчанськ на Харківщині.".