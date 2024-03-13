РФ вдарила по будинку у Вовчанську: під завалами можуть бути люди

13 березня близько 15:00 поліцейські отримали повідомлення про обстріл міста Вовчанськ на Харківщині.

«За попередніми даними, удар був нанесений керованою авіабомбою. Пошкоджено двоповерховий будинок. Під завалами можуть знаходитися люди», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.