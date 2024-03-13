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РФ вдарила по будинку у Вовчанську: під завалами можуть бути люди

Події 15:44   13.03.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила по будинку у Вовчанську: під завалами можуть бути люди

13 березня близько 15:00 поліцейські отримали повідомлення про обстріл міста Вовчанськ на Харківщині.

«За попередніми даними, удар був нанесений керованою авіабомбою. Пошкоджено двоповерховий будинок. Під завалами можуть знаходитися люди», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.

Читайте також: Жителям Вовчанська повернули світло, яке зникло після обстрілу РФ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 15:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 березня близько 15:00 поліцейські отримали повідомлення про обстріл міста Вовчанськ на Харківщині.".