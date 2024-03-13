Жителям Вовчанська повернули світло, яке зникло після обстрілу РФ
Фото: АТ “Харківобленерго”
У місті Вовчанськ на Харківщині енергетики відновили електропостачання для 2700 споживачів, знеструмлених внаслідок обстрілу 12 березня.
Як повідомили в АТ «Харківобленерго», ворожий обстріл стався вчора, але енергетики не змогли виїхати на місце навіть, щоб оглянути пошкодження. Адже окупанти били по Вовчанську до самої ночі.
«Тільки сьогодні зранку нашій бригаді у складі майстра та чотирьох електромонтерів вдалося дістатися місця влучань. Наші фахівці виявили пошкодження повітряної лінії 10 кВ та відремонтували перебиті уламками дроти. Наразі усі знеструмлені споживачі – зі світлом», – додали фахівці.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, запитали, обстріл, потребители, харківщина, Харьковоблэнерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 15:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Вовчанськ на Харківщині енергетики відновили електропостачання для 2700 споживачів, знеструмлених внаслідок обстрілу 12 березня.".