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Жителям Вовчанська повернули світло, яке зникло після обстрілу РФ

Суспільство 15:36   13.03.2024
Вікторія Яковенко
Жителям Вовчанська повернули світло, яке зникло після обстрілу РФ Фото: АТ “Харківобленерго”

У місті Вовчанськ на Харківщині енергетики відновили електропостачання для 2700 споживачів, знеструмлених внаслідок обстрілу 12 березня.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», ворожий обстріл стався вчора, але енергетики не змогли виїхати на місце навіть, щоб оглянути пошкодження. Адже окупанти били по Вовчанську до самої ночі.

«Тільки сьогодні зранку нашій бригаді у складі майстра та чотирьох електромонтерів вдалося дістатися місця влучань. Наші фахівці виявили пошкодження повітряної лінії 10 кВ та відремонтували перебиті уламками дроти. Наразі усі знеструмлені споживачі – зі світлом», – додали фахівці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 15:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Вовчанськ на Харківщині енергетики відновили електропостачання для 2700 споживачів, знеструмлених внаслідок обстрілу 12 березня.".