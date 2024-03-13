Без світла через обстріл на Харківщині залишилося понад 2 тисячі абонентів

На Харківщині – чергові відключення електропостачання через дії армії РФ, повідомляє Міністерство енергетики України.

«Через ворожі обстріли пошкоджено повітряну лінію 10 кВ, знеструмлені 2,7 тисячі споживачів. Їх заживлять, щойно дозволить безпекова ситуація. Всього в області без світла залишаються 18,1 тисячі споживачів», – зазначили в Міненерго.