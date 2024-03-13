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Без світла через обстріл на Харківщині залишилося понад 2 тисячі абонентів

Суспільство 12:44   13.03.2024
Вікторія Яковенко
Без світла через обстріл на Харківщині залишилося понад 2 тисячі абонентів

На Харківщині – чергові відключення електропостачання через дії армії РФ, повідомляє Міністерство енергетики України.

«Через ворожі обстріли пошкоджено повітряну лінію 10 кВ, знеструмлені 2,7 тисячі споживачів. Їх заживлять, щойно дозволить безпекова ситуація. Всього в області без світла залишаються 18,1 тисячі споживачів», – зазначили в Міненерго.

Читайте також: На Харківщині світло підключили абонентам, що були знеструмлені два роки

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 12:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині – чергові відключення електропостачання через дії армії РФ, повідомляє Міністерство енергетики України.".