Без світла через обстріл на Харківщині залишилося понад 2 тисячі абонентів
На Харківщині – чергові відключення електропостачання через дії армії РФ, повідомляє Міністерство енергетики України.
«Через ворожі обстріли пошкоджено повітряну лінію 10 кВ, знеструмлені 2,7 тисячі споживачів. Їх заживлять, щойно дозволить безпекова ситуація. Всього в області без світла залишаються 18,1 тисячі споживачів», – зазначили в Міненерго.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: армия, Минэнерго, обстріл, рф, світло, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 12:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині – чергові відключення електропостачання через дії армії РФ, повідомляє Міністерство енергетики України.".