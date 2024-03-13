Без света из-за обстрела на Харьковщине осталось более 2 тысяч абонентов
На Харьковщине – очередные отключения электроснабжения из-за действий армии РФ, сообщает Министерство энергетики Украины.
«Из-за вражеских обстрелов повреждена воздушная линия 10 кВ, обесточены 2,7 тысячи потребителей. Их запитают, как только разрешит ситуация безопасности. Всего в области без света остаются 18,1 тысячи потребителей», — отметили в Минэнерго.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: армия, Минэнерго, обстрел, рф, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 12:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине – очередные отключения электроснабжения из-за действий армии РФ, сообщает Министерство энергетики Украины.".