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Без света из-за обстрела на Харьковщине осталось более 2 тысяч абонентов

Общество 12:44   13.03.2024
Виктория Яковенко
Без света из-за обстрела на Харьковщине осталось более 2 тысяч абонентов

На Харьковщине – очередные отключения электроснабжения из-за действий армии РФ, сообщает Министерство энергетики Украины.

«Из-за вражеских обстрелов повреждена воздушная линия 10 кВ, обесточены 2,7 тысячи потребителей. Их запитают, как только разрешит ситуация безопасности. Всего в области без света остаются 18,1 тысячи потребителей», — отметили в Минэнерго.

Читайте также: На Харьковщине свет подключили абонентам, обесточенным с начала вторжения

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 12:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине – очередные отключения электроснабжения из-за действий армии РФ, сообщает Министерство энергетики Украины.".