Без света из-за обстрела на Харьковщине осталось более 2 тысяч абонентов

На Харьковщине – очередные отключения электроснабжения из-за действий армии РФ, сообщает Министерство энергетики Украины.

«Из-за вражеских обстрелов повреждена воздушная линия 10 кВ, обесточены 2,7 тысячи потребителей. Их запитают, как только разрешит ситуация безопасности. Всего в области без света остаются 18,1 тысячи потребителей», — отметили в Минэнерго.