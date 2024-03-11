На Харьковщине свет подключили абонентам, обесточенным с начала вторжения

На Харьковщине электричество вернули 22 абонентам одного из прифронтовых населенных пунктов, где света не было с первых дней полномасштабной войны.

«За выходные возобновлено электроснабжение для 3,9 тысячи потребителей. Из них 22 абонента в одном из прифронтовых населенных пунктов удалось запитать впервые с начала полномасштабного вторжения. В области остается без напряжения 15,5 тысячи точек учета в 63 населенных пунктах», — проинформировало о ситуации в энергетике на Харьковщине Министерство энергетики Украины.

Также в сводке Минэнерго сообщили о ЧП, случившемся в Харькове. В городе из-за самовольного вмешательства в работу газовых приборов в газопровод многоэтажки попала вода. В итоге без газа остались 15 квартир.