На Харьковщине свет подключили абонентам, обесточенным с начала вторжения
На Харьковщине электричество вернули 22 абонентам одного из прифронтовых населенных пунктов, где света не было с первых дней полномасштабной войны.
«За выходные возобновлено электроснабжение для 3,9 тысячи потребителей. Из них 22 абонента в одном из прифронтовых населенных пунктов удалось запитать впервые с начала полномасштабного вторжения. В области остается без напряжения 15,5 тысячи точек учета в 63 населенных пунктах», — проинформировало о ситуации в энергетике на Харьковщине Министерство энергетики Украины.
Также в сводке Минэнерго сообщили о ЧП, случившемся в Харькове. В городе из-за самовольного вмешательства в работу газовых приборов в газопровод многоэтажки попала вода. В итоге без газа остались 15 квартир.
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 11:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине электричество вернули 22 абонентам одного из прифронтовых населенных пунктов, где света не было с первых дней полномасштабной войны".