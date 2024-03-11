На Харківщині світло підключили абонентам, що були знеструмлені два роки
На Харківщині електрику повернули 22 абонентам одного із прифронтових населених пунктів, де світла не було з перших днів повномасштабної війни.
“За вихідні відновлено електропостачання для 3,9 тисячі споживачів. З них 22 абоненти в одному з прифронтових населених пунктів вдалося заживити вперше з початку повномасштабного вторгнення. В області залишається без напруги 15,5 тисячі точок обліку у 63 населених пунктах”, – поінформувало про ситуацію в енергетиці Харківщини Міністерство енергетики України.
Також у зведенні Міненерго повідомили про НП, що сталася в Харкові. У місті через самовільне втручання в роботу газових приладів у газопровід багатоповерхівки потрапила вода. У результаті без газу залишилось 15 квартир.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 11:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині електрику повернули 22 абонентам одного із прифронтових населених пунктів, де світла не було з перших днів повномасштабної війни".