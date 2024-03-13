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Жителям Волчанска вернули свет, который пропал после обстрела РФ

Общество 15:36   13.03.2024
Виктория Яковенко
Жителям Волчанска вернули свет, который пропал после обстрела РФ Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В городе Волчанск на Харьковщине энергетики возобновили электроснабжение для 2700 потребителей, обесточенных в результате обстрела 12 марта.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», вражеский обстрел произошел вчера, но энергетики не смогли выехать на место даже, чтобы осмотреть повреждения. Ведь оккупанты били по Волчанску до самой ночи.

«Только сегодня утром нашей бригаде в составе мастера и четырех электромонтеров удалось добраться до места попадания. Наши специалисты обнаружили повреждение воздушной линии 10 кВ и отремонтировали пробитые обломками провода. Сейчас все обесточенные потребители — со светом», — добавили специалисты.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 15:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Волчанск на Харьковщине энергетики возобновили электроснабжение для 2700 потребителей, обесточенных в результате обстрела 12 марта.".