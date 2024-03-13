Жителям Волчанска вернули свет, который пропал после обстрела РФ

В городе Волчанск на Харьковщине энергетики возобновили электроснабжение для 2700 потребителей, обесточенных в результате обстрела 12 марта.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», вражеский обстрел произошел вчера, но энергетики не смогли выехать на место даже, чтобы осмотреть повреждения. Ведь оккупанты били по Волчанску до самой ночи.

«Только сегодня утром нашей бригаде в составе мастера и четырех электромонтеров удалось добраться до места попадания. Наши специалисты обнаружили повреждение воздушной линии 10 кВ и отремонтировали пробитые обломками провода. Сейчас все обесточенные потребители — со светом», — добавили специалисты.